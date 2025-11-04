（台北中央社）中部・台中市の養豚場でアフリカ豚熱（ASF）の感染が確認された問題で、検査で陽性反応が出てから4日で2週間が経過した。ASF中央災害対策センターは3日、疫学調査の結果を公表し、感染拡大やウイルスの拡散は確認されていないと発表した。台中の養豚場1カ所でブタの死亡が相次いでいたことから、死んだブタを10月21日に検査したところ、陽性反応が出た。その後の詳しい検査で25日に感染が確定した。対策センターの報