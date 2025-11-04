ドウシシャは、おいものスイーツブランド「OIMO MERCI（オイモメルシー）の大阪産はちみつを使用した新商品「おいもとりんごのパイ」を、大阪府内のジェイアール西日本デイリーサービスネット4店舗で、11月1日から期間限定で先行販売している。価格は、単品が297円、4個入りが1296円。●バランスのとれた味わいおいもとりんごのパイは、しっとりなめらかなおいも餡に程よい酸味のりんごジャムと食感を楽しめる角切りりんごと、