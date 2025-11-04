ユーエスマートは10月24日に、室内遊び場「キッズランドUS 千葉ユーカリが丘店」をアクアユーカリ（千葉県佐倉市）の1階にオープンした。●飲食持ち込み自由、お父さん・お母さんの交代も自由「キッズランドUS」は、受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者の交代も自由で、暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも、天気を気にすることなく遊べる室内遊園地。遊び放題プランや短時間プランといった、おトクかつ気軽