JFLのいわてグルージャ盛岡は11月４日、MF中村充孝が2025シーズンをもって現役を引退することを発表した。現在35歳の中村は、2009年に市立船橋高から京都サンガF.C.に加入し、プロキャリアをスタート。13年に鹿島アントラーズに移籍し、７年間在籍した。20年にモンテディオ山形に新天地を求め、22年から盛岡に所属する。今シーズン限りで現役生活に幕を閉じる中村は、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントした