LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKIM CHAEWON（キム・チェウォン）のキュートな私服紹介動画が公開され、ファンの熱い視線を集めている。 【動画】豹柄のキャミワンピでくるりと回るLE SSERAFIMチェウォン／愛用アイテムを徹底紹介！／パジャマ姿でダンスも！チェウォンの飾らない魅力 ■LE SSERAFIMチェウォン、カジュアルなデイリールックをキュートに披露 LE SSERAFIMの公式Instagramに公開されたのは、公式