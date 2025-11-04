中国東部に位置する浙江省寧波市の民政部門はこのほど、同市で婚姻届を出した新婚カップルに、1組あたり1000元（約2万2000円）の結婚優待券を発給しました。この他にも寧波市と同様に、多くの地方都市が相次いで新婚カップルに対する結婚優待券の発給を発表しています。 寧波市民政局によると、優待券の発給対象者は2025年10月28日から12月31日にかけて同市で婚姻届を出した新婚カップルです。この期間に新婚カップルは1組につき、