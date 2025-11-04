マルサンアイ [名証Ｍ] が11月4日大引け後(16:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比22.8％減の8.5億円になり、26年9月期も前期比52.4％減の4億円に大きく落ち込む見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を30円→50円(前の期は50円)に増額し、今期は前期比20円減の30円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.3倍の2億円に急拡大し、売上営業利益率は