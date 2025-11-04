Image: はらいさん ストレージと時間に余裕をもってアップデートを。Apple（アップル）がiPhone向けに最新ソフトウェアことiOS 26.1の配信を開始しました。恒例のバグ修正やセキュリティアップデートに加えて、便利な新機能もいくつか含まれています。Liquid Glassの見た目を変更可能に Image: はらいさん iOS