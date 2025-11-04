今月14日（日本時間15日）に米フロリダ州マイアミで予定されていた、プロボクシングWBA世界ライト級王者ジャーボンテ・“タンク”・デービス（30＝米国）と人気ユーチューバーのWBA世界クルーザー級14位ジェイク・ポール（28＝同）の試合が中止となった。興行を主催する「MostValuablePromotions（MVP）」と米配信大手Netflixが3日（日本時間4日）に発表した。無敗の世界3階級制覇王者ながらトラブルメーカーとしても知ら