モデルで実業家のMALIA.（42）が4日、自身のインスタグラムを更新。2人目の孫のお宮参りを報告した。9月9日に2人目の孫が生まれたことを明かしていたMALIA.。「赤坂・日枝神社にて家族みんなで迎えた孫娘のお宮参り」とお宮参りを報告し、和服で孫娘を抱く姿を投稿した。「澄んだ秋空に包まれて穏やかで美しい一日になりました。後ろを走っているのはパワフルお姉ちゃま」とつづった。MALIA.は01年に当時横浜でプレー