4日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎』(毎週火曜20:00〜)では、石原良純と小泉孝太郎が神奈川・江の島を訪れる。『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』＝テレビ朝日提供今回、人気観光スポットである神奈川・江の島を訪れた石原と小泉。「江の島は家族のドライブコース」だったという逗子出身の良純、横須賀出身の孝太郎にとっては“ほぼ地元”のような土地柄だが