広島は4日、26年シーズンのコーチングスタッフを発表した。新たに1軍投手コーチに今季までヤクルトでコーチを務めた石井弘寿氏が就任したほか、今季2軍ヘッド兼打撃・走塁コーチだった福地寿樹氏が1軍打撃チーフコーチとなり、同じく今季2軍打撃コーチだった新井良太氏が1軍打撃コーチのポストに配置転換となった。また、今季1軍打撃コーチを務めた小窪哲也氏が1軍内野守備走塁コーチに。朝山東洋氏が3軍野手育成コーチに就