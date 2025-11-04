今季取得した海外フリーエージェント権を行使せず残留することを決めた阪神の岩貞祐太投手（34）が4日、球団事務所のクラブハウスで取材対応し、来季にかける思いを口にした。球団とは単年契約を結ぶ見込み。残留の要因に関しては「タイガースでもう1度日本一になりたいという気持ちが一番強かった」と明かした。3年契約の最終年だった今季は4月に昇格し29試合に登板し防御率2・12をマークするなどチームのリーグ優勝に貢献。2