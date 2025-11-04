ロッテの二木康太投手ロッテは4日、二木康太投手（30）が今季限りで現役引退すると発表した。球団を通じ「12年間もの長い間、続けることができたのは周りの支えがあったからこそだと思っている」とコメントした。今後はスタッフとして球団に残る。鹿児島情報高から2014年にドラフト6位で入団。20年に9勝を挙げ21年には開幕投手を務めるなど、通算131試合に登板し41勝50敗、防御率4.18。今季は1試合の登板に終わり、10月に戦力