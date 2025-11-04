中日の松葉貴大投手（35）が4日、ナゴヤ球場で取材に応じ、今季取得した海外フリーエージェント（FA）権の行使を表明した。技巧派左腕は今季が3年契約の最終年で「年齢的な部分で、宣言するならこのタイミングが最後。（契約条件の）一番は年数で、どれだけ長くプロ野球選手でいられるかを大事にしたい」と話した。この日、申請書類を球団に提出した。球団は宣言残留を認めている。兵庫・東洋大姫路高から大体大を経て2013年に