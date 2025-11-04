大相撲九州場所の新弟子検査を受けるトワードルジ・ブフチョローン＝4日、福岡市大相撲九州場所（9日初日・福岡国際センター）の新弟子検査が4日、福岡市内で行われ、日体大出身の元学生横綱で幕下最下位格付け出し資格を持つトワードルジ・ブフチョローン（24）＝モンゴル出身、春日野部屋＝ら受検者3人全員が身長167センチ以上、体重67キロ以上の体格基準を満たした。内臓検査の結果を待ち、初日に合格者が発表される。180セ