警察車両の赤色灯神奈川県警伊勢佐木署は4日、勤務先で同僚女性のデスクマットに体液を付着させたとして、器物損壊容疑で、東京都小金井市、財務省関東財務局職員佐藤拓真容疑者（27）を逮捕した。署によると「間違いない」と容疑を認めているという。逮捕容疑は5月8日午後5時35分〜同9日午前8時15分ごろ、当時勤務していた関東財務局横浜財務事務所横須賀出張所内で同僚女性のデスクマットに体液を付着させて損壊した疑い。