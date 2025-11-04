◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（4日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）巨人2軍の監督にDeNAの石井琢朗前2軍監督が就任することが発表されました。また、バッテリーコーチにソフトバンクやロッテなどでコーチを歴任した田口昌徳氏が入ることになりました。石井新2軍監督は、ジャイアンツタウンスタジアムに姿を見せると、ファーム選手を前に挨拶。「目指しているのは1軍で活躍すること、1軍の舞台なので、2軍はいるところでは