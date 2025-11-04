特定外来生物の「ウシガエル」を販売目的で飼育したなどの疑いで中国籍の男女と東京・江東区中国食品会社の社長ら3人が書類送検されました。中国籍の33歳の男は千葉県八千代市の川で釣った、特定外来生物であるカミツキガメ1頭を食品会社に無償で譲渡し、中国籍の39歳の女は、特定外来生物のウシガエル6匹を岡山県の河原で網を使って捕獲し、食品会社に3000円で売った疑いが持たれています。食品会社は、ウシガエルやカミツキガメ