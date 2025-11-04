2026年1月1日から熊本県の最低賃金が1034円に引き上げられる予定の中、調査で「高すぎる」などと回答した企業が7割近くに上っています。熊本県商工会連合会が県内321社に行った調査によりますと、1034円の最低賃金引き上げは「高すぎる」、「やや高い」と回答した企業が68パーセントに上りました。 また、今後4年ほどで全国平均1500円とする国の目標に対し、対応が「不可能」、「困難である」とした事業者は全体の4分の3