テイラー・スウィフトが婚約者でＮＦＬのスーパースター、トラヴィス・ケルシーの試合を観戦する際に危険を避けるため、警備費を２００万ドル（約３億円）を増額したという。これで警備費の総額は破格の年間８００万ドル（約１２億円）となった。ＵＳサン紙が先日、報じた。トラヴィスの所属するカンザスシティ・チーフスの試合、さらにはテイラーが観戦する際に危険から守るため、テイラー側はこのほど警備チームの費用を年間