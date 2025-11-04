加賀野菜の一つ、サツマイモの「五郎島金時」の収穫体験が金沢市で行われ、園児たちから歓声があがりました。秋晴れとなった4日の石川県内。金沢市大野町で行われていたのは、五郎島金時の収穫体験です。「やった～！でっかい」JA金沢市が食育の一環として開いているもので、地元のこども園の園児と保護者が参加しました。6月に苗を植えた五郎島金時が、大きく育った姿に歓声があがっていました。園児は：「スイートポ