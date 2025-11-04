新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会で行われる２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（２９）のデビュー戦が、ＥＶＩＬの保持するＮＥＶＥＲ無差別級王座のタイトルマッチとなる可能性が高まった。ウルフは１０月の両国大会で極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー」と乱闘を繰り広げ、デビュー戦の対戦相手がＥＶＩＬに決定。この日の記者会見ではＥＶＩＬがおもむろにベルトに金色のスプレーを