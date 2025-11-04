公明党が離脱し、日本維新の会が連立政権入り。民主党（と国民新党）が下野して第２次安倍内閣が発足した２０１２年以来、１３年ぶりの大政局だ。日々、国政を追いかけているわけでもないスポーツ紙の芸能社会記者ではあるが、偶然にもその激動の瞬間に立ち会い、目撃者となった。大阪・関西万博閉幕日の１０月１３日。記者は万博内の大阪ヘルスケアパビリオンにいた。同館のクロージングイベントに人気デュオ・コブクロらとと