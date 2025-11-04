広島は４日、来季のコーチングスタッフを発表した。福地寿樹２軍ヘッド兼打撃コーチが１軍打撃チーフコーチ、新井良太２軍打撃コーチが１軍に配置転換。今季１軍を担当した朝山打撃コーチは３軍野手育成コーチ、小窪打撃コーチは１軍内野守備走塁コーチを務める。新任として、前ヤクルトの石井弘寿氏が１軍コーチに就任する。菊地原投手コーチは、チーフ格となる。また永川投手コーチ、三好内野守備走塁コーチ、迎３軍野手総合