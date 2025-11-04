21世紀になってからはMLB初となるワールドシリーズ連覇を成し遂げたドジャース。原動力になったのは間違いなく、シリーズMVPを獲得した山本由伸投手（27）だろう。スポーツ紙記者が語る。【写真】ドジャース・奥様会の最後尾を堂々と歩くNiki。山本が購入していた「広すぎる31億円豪邸」と、Nikiの「海外での水着インスタ投稿」「山本投手は第2戦、6戦で先発し勝利投手になったのち、最終決戦の第7戦ではリリーフ登板して複数イ