サッカーＪ１新潟は４日、ホームスタジアムの新潟スタジアムのネーミングライツ契約を、デンカ株式会社と更新することになったことを発表した。契約期間は２０２６年１月１日から２０２８年１２月３１日までの現契約年数と同じ３年間。ネーミングライツ料は年額４７３０万円（消費税込み）で、新潟県、デンカ株式会社および株式会社アルビレックス新潟との３者による契約を継続することになる。ネーミングライツ（命名権）が