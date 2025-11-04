◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京・芝２５００メートル）＝１１月４日、美浦トレセン２走前の目黒記念で連対を果たすなど、これまで重賞２着が３回。悲願の重賞制覇へ１週前の美浦・Ｗコースでの追い切りは戸崎が騎乗し、スムーズに末脚を伸ばし６ハロン８４秒５―１１秒２をマークした。牝馬が勝てば１９９０年のメジロモントレー以来、３５年ぶりとなる。秋初戦のオールカマー・Ｇ２では５着。その後