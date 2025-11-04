◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第４節神戸―蔚山（５日・御崎公園）Ｊ１の神戸が４日、試合前日の公式会見を行い、吉田孝行監督とＭＦ扇原貴宏が出席。５試合ぶりとなる公式戦白星へ意気込んだ。東組で現在２位の神戸が、１位の蔚山と対戦する。前節ではアウェーで今大会初黒星を喫した中、吉田監督は「ＡＣＬの戦いはホームでの一戦が重要。しっかりホームで勝ちきって終われたら」と意気込んだ。１０月４日の