HANA HOSPITALITYは、東京・麻布十番に新たなモダン香港料理レストラン＆バー『MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣』をグランドオープンしました。伝統的な香港広東料理を基盤に、日本各地の旬の食材とモダンな感性で再構築した、五感を刺激するダイニング体験を提供します。東京タワーを望む絶景のロケーションで、革新的なコース料理やオリジナルカクテルが楽しめます！ HANA HOSPITALITY『MOON FOREST(ムーンフォレスト)