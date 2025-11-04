タレントの井上咲楽さんがインスタグラムを更新。ニュージーランドでのひとときを動画で投稿しました。【写真を見る】【井上咲楽】ニュージーランド滞在を報告「鳥の声に包まれながらの朝風呂！」「とっても癒された」井上さんは「ニュージーランドにきています！」と綴り、湖畔の丘のような場所に設けられた風呂に浸かっている動画を投稿。 動画では、湯に浸かりながら目を閉じて、耳を澄ましている様子がうかがえます。&#