東京の上野でスナックを営む大谷麻稀です。会社員を辞め、未経験の水商売で独立してから早4年目。日本屈指の飲み屋街で、毎晩カウンター越しで繰り広げられる人間模様を見続けてきた私が、今夜のお酒がちょっぴり美味しくなるコラムをお届けします。会員制でもない限り、夜のお店には多種多様なお客様が訪れます。特にスナックは「女の子のお店」という要素が強くないため、同性同士での会話やカラオケを楽しみに来る女性客も多く