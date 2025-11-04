料理研究家の桜井奈々が3日に自身のアメブロを更新。軽井沢のアウトレットを訪れた際のエピソードや、購入した食材で作った夕食を公開した。この日、桜井は「久々に夜までいた軽井沢のアウトレット イルミがキレイすぎてちょっと感動」と、訪れたアウトレットの様子を報告。買い物の目的は「サンタ代行がメインで他はスルー」だったというが「ラルフローレンだけチラ見したら、、珍しくアウター類も半額。しかもさらに15%OFF」と、