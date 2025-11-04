Ｊ１神戸の吉田孝行監督（４８）とＭＦ扇原貴宏（３４）が４日、５日のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）１次リーグ蔚山（韓国）戦に向けて試合会場のノエビアスタジアム神戸で会見した。扇原は「ホームで勝ち点３を取ってグループステージ突破へ勝ち点を積み上げたい」と誓った。１次リーグは１０月２２日のアウェー江原（韓国）戦で３−４の敗戦。Ｊ１を含めて最近４試合、公式戦勝利から遠ざかっている。