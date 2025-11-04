ロッテは4日、二木康太投手（30）が今季限りで現役を引退すると発表した。鹿児島情報から13年ドラフト6位でロッテ入り。通算成績は131試合で41勝50敗、防御率4・18。二木は球団を通じ「今は本当に感謝の気持ちしかありません。12年間もの長い間、プロ野球選手として続けることができたのは応援をしてくださった皆様をはじめ、周りの支えがあったからこそだと思っています。本当にありがとうございました。今後はチームスタッフ