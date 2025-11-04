コペンハーゲンに所属する日本代表DF鈴木淳之介がチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節の前日会見に出席した。今夏に湘南ベルマーレからデンマーク屈指の強豪コペンハーゲンに活躍の場を移した鈴木。負傷によりやや出遅れたものの、9月下旬に行われたデンマーク・カップ3回戦で新天地デビューを飾り、その後はセンターバック（CB）の定位置を確保。デンマーク・スーペルリーガでは直近4試合連続でスタメンに名を連ね