千葉県との和解が成立し、記者会見する原告の女性＝4日午前、千葉県庁千葉県立京葉高で2020年、教育実習中に教員のパワハラで抑うつ状態となり、働けなくなったとして、同県内の女性が県に損害賠償を求めた訴訟は、県が事実を認め、4日までに千葉地裁で和解が成立した。県が約3124万円を支払うとともに、学校でのハラスメント根絶に努めることを約束した。4日、女性と記者会見した原告側代理人の神原元弁護士は「教育実習生は