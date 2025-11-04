フェイエノールトに所属するFW上田綺世が、オランダメディア『voetbalprimeur』の週間ベストイレブンに選出された。エールディヴィジ第11節が先週末に各地で行われ、フェイエノールトはフォレンダムと対戦。上田は、この試合にスタメン出場すると、先制点と勝負を決定づける3点目となるゴールを決めてみせた。3−1の勝利に大きく貢献するとともに、リーグ戦での得点数を『13』にまで伸ばしており、得点ランキングの首位を快走