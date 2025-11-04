パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、2025年10月から、パスタを器ごと直接火にかけて提供し、最後まで温かい状態で食べられる“鉄板パスタ”を販売している。パスタを先に加熱することで、麺のパリッとした食感や香ばしさも楽しめる。11月6日からは“鉄板パスタ”フェア第2弾メニューとして「“鉄板パスタ”ずわい蟹と赤エビのトマトクリームソース」を発売する。全国の320店舗で販売予定。◆“鉄板パスタ”ずわい蟹と赤エビのトマ