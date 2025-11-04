２度目の不信任決議案が可決し、失職した静岡・伊東市の田久保真紀前市長が４日、インスタグラムを更新し、街頭活動を再開した。田久保氏は「おはようございます！在任中は本当にお世話になりました。みなさまの声援や励ましがいつも私を支えてくれて立ち向かう勇気をたくさんいただきました！」と感謝の言葉を並べた。続けて「ありがとうございましたの気持ちを１人でも多くの方に伝えるために街頭でお礼の挨拶をして参り