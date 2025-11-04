ガールズグループMADEIN（メイディン）の日本人メンバーによるユニット、MADEIN S（メイディン・エス）が野球の日韓レジェンドたちのイベントに参加する。《写真》豊川悦司の“めい”、MADEINメンバーだった！11月4日、所属事務所143エンターテインメントによると、MADEIN Sは11月30日に日本・エスコンフィールド北海道で開催される「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」に参加し、ステージを盛り上げる予定