【モデルプレス＝2025/11/04】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が11月3日、自身のInstagramを更新。学ラン姿を披露した。【写真】29歳人気歌手「どうしてこんなに似合うの」話題の学ラン姿◆大森元貴、学ラン姿公開大森は、11月3日にTBS系で放送された番組「テレビ×ミセス」でのオフショットを複数枚投稿。スタジオセットを背景に、第1ボタンを開けた学ランの学生服姿でピースをしているショットも投稿している。◆大森元