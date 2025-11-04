【新華社恩施11月4日】中国湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州利川市では晩秋を迎え、奥深い山中にそびえる断崖に霧がかかり、古い趣を残す千年の集落「魚木寨（ぎょもくさい）」が霞の中に浮かび上がった。まるで絵画のような幻想的な光景が広がった。魚木寨は湖北省と重慶市の境に位置し、トゥチャ族を代表する伝統集落の一つとされる。四方を絶壁に囲まれた険しい地形の中に、トゥチャ族の古城や関所、古墓、桟道、民家な