１０月２７日、重慶市奉節県瞿塘峡（くとうきょう）の風景。（ドローンから、重慶＝新華社記者／劉潺）【新華社重慶11月4日】中国重慶市奉節県は、三峡ダムエリアの上流に位置し、かつて李白や杜甫などが多くの詩を詠んだことから「詩の都」として知られる。同県はここ数年、独特な地形や雄大な景観、豊かな詩歌文化などの特色を生かし、文化と観光の融合を進めている。白帝城や夔門（きもん）などの名所も多くの観光客を