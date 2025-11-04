国際卓球連盟(ITTF)が4日、卓球女子の世界ランキングを発表しました。今月2日まで行われた WTTチャンピオンズ モンペリエのポイントが加算。女子では、張本美和選手は初戦、2回戦と地元フランスの選手を破り、8強入り。準々決勝では世界5位中国の王芸迪選手にゲームカウント0-3から追いつく大熱戦を演じますが、あと一歩届かず、敗れましたが日本勢トップ7位をキープしています。また上位5人は孫穎莎選手ら中国勢が独占しています