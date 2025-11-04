ジーンズの似合う著名人に贈られる「第４２回ベストジーニスト２０２５」発表会が４日、都内で行われ、協議会選出部門にモデルで俳優のＫōｋｉ，（２２）が選ばれた。セットアップのデニム姿で登壇。「これはずっと愛用しているセットアップ。このジーンズは挑戦というか、海外に行く時など履いていたので今日はこの子を履いてきたかった。ジーンズはいろんなスタイルを楽しめるアイテムだと思うので、これからも履いてい