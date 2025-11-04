連休明け４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比９１４円１４銭（１・７４％）安の５万１４９７円２０銭だった。一時、２００円超上昇し取引時間中の最高値を更新したが、終値は４営業日ぶりに値下がりした。日経平均は１０月２７日に初めて５万円台に乗せ、３１日まで３日連続で最高値を更新した。前週に株価が急上昇したことを受け、この日は投資家の間で利益を確定する売り注文が広がった。こ