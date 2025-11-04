第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）が11月5日から10日まで上海市内で開催されます。東レにとっては今回が3回目の出展で、「新材料・新技術・新用途」をテーマに、中国市場における持続可能な発展への貢献をアピールします。東麗（中国）投資の三木憲一郎董事長は今回の出展コンセプトについて、「中国政府が推進する『新たな質の生産力』と『グリーン転換』という大きな潮流に呼応し、東レグループが掲げる『東レグループ サステナ