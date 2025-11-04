弾ける笑顔と?筋トレ級?の笑い陸上女子100メートル障害の日本記録保持者・福部真子(30)がインスタグラムで、節目の誕生日にTBS「ラヴィット!」へ出演したことを報告した。「30歳という節目の誕生日に大好きな火曜ラヴィットに出演させてもらえてお祝いまでしてもらえて幸せな誕生日でした」と投稿。「表情筋と腹筋が肉離れしそうになるくらい笑ってたのしかった〜(もはや筋トレ)」とトップアスリートらしいユーモアで振