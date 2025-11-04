気象庁は4日午後1時10分、台風情報を発表した。同日正午現在、カロリン諸島にある熱帯低気圧が24時間以内に台風へ発達する予想になっている。熱帯低気圧の中心位置北緯8度30分 (8.5度)東経144度35分 (144.6度）、中心気圧1004 hPa、中心付近の最大風速15 m/s、最大瞬間風速23 m/s。25 km/hで西へ進んでいる。気象庁の予報では5日正午には台風に発達しており、9日午前9時にはフィリピンの東に到達する。出典:気象庁ホームページ